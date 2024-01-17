ФСБ рассказала о причастности Киева к сообщениям о терактах в Рязанской области

Сообщения о якобы готовящихся массовых терактах начали появляться и распространяться в соцсетях. В списке регионов, где авторы этих постов "анонсировали" подобное - не только Рязанская область, но и другие регионы.
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