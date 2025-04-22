Сирия усиливает безопасность в Дамаске после предупреждений США

В ответ на предупреждения Государственного департамента США о возможных террористических угрозах, власти Сирии ввели усиленные меры безопасности в столице страны, Дамаске, чтобы предотвратить возможные инциденты и обеспечить безопасность жителей.
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