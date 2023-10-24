США открыто угрожает России вторжением. Ответ Москвы на ультиматум Вашингтона был бесподобен

VG

Vasily Golov

Россия предлагала для себя безопасность в 2022г и сокращение стран НАТО.Ни США,ни НАТО не стали даже читать предложение России.На отказ есть один вариант вооружение.Не понравилось США и НАТО. Тогда другой вариант.Ликвидировать у стран НАТО авианосные корабли.Для выравнивания.Уменьшение авиации,как носителей ядерного оружия.Выравнить вооружение по кол-ву всех стран,входящих в НАТО.Как ядерное,так и обычное.Если НАТО будет трясти мечом,то у России один вариант.От меча дать погибнуть НАТО.Тогда агрессивной мировой организации не должно быть.Никто не забудет 639 самолетом,которые разрушали Сербию,оккупацию Афганистана,Ирака,Сирии,разрушения и убийства мирных жителей этих стран.Это оборона НАТО вне территории?Или агрессия?