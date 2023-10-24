Интересная жизнь с Vera Star Что-то в последнее время "американские рейнджеры" зачастили с выдвиганием ультиматумов адресованных Кремлю, которые вдобавок сопровождаются потоком нескончаемых угроз.
США открыто угрожает России вторжением. Ответ Москвы на ультиматум Вашингтона был бесподобен
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Онегин
На Украине ещё не все разработки СССР задействованы.
Ответить
4 д.
VG
Vasily Golov
Россия предлагала для себя безопасность в 2022г и сокращение стран НАТО.Ни США,ни НАТО не стали даже читать предложение России.На отказ есть один вариант вооружение.Не понравилось США и НАТО. Тогда другой вариант.Ликвидировать у стран НАТО авианосные корабли.Для выравнивания.Уменьшение авиации,как носителей ядерного оружия.Выравнить вооружение по кол-ву всех стран,входящих в НАТО.Как ядерное,так и обычное.Если НАТО будет трясти мечом,то у России один вариант.От меча дать погибнуть НАТО.Тогда агрессивной мировой организации не должно быть.Никто не забудет 639 самолетом,которые разрушали Сербию,оккупацию Афганистана,Ирака,Сирии,разрушения и убийства мирных жителей этих стран.Это оборона НАТО вне территории?Или агрессия?
Ответить
4 д.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Россия предпринимает действия, чтобы обезопасить/защитить свои территории и конечно же границы при помощи всех имеющихся на текущий момент видов оружия, и это не её проблемы, что в США по сути нечем это оружие отразить...
Ответить
4 д.
Свежие комментарии