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Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

Ил-76 с пленными ВСУ был сбит из натовского ЗРК, — глава комитета Госдумы по обороне Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что военно-транспортный Ил-76, перевозивший украинских пленных, был сбит над Белгородской областью из ЗРК натовского производства.

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