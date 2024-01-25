Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

Ил-76 с пленными ВСУ был сбит из натовского ЗРК, — глава комитета Госдумы по обороне Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что военно-транспортный Ил-76, перевозивший украинских пленных, был сбит над Белгородской областью из ЗРК натовского производства.