Смотрю на этих уродов и просто немею...

СМИ сообщают - Депутаты Киевского совета 25 мая рассмотрят проект решения о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева, сообщил изданию "Вести" заместитель мэра, секретарь горсовета Владимир Бондаренко.
СМИ сообщают - Депутаты Киевского совета 25 мая рассмотрят проект решения о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева, сообщил изданию "Вести" заместитель мэра, секретарь горсовета Владимир Бондаренко.
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