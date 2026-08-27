"Известия": Росфинмониторинг получит доступ к данным о платежах через "Мир", СБП

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит возможность напрямую получать от Национальной системы платежных карт (НСПК) сведения об операциях через платежную систему «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код.
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