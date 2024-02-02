Доходный дом Петроградского английского собрания на Миллионной улице признали памятником

Здание построено в стиле эклектика. Особняк И. А. Ушакова, более известный как Доходный дом Петроградского английского собрания, расположенный на Миллионной улице, 17, внесли в единый госреестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
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