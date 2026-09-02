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«Челси» в ярости из-за отмены перехода Камара. Клуб мог аннулировать трансфер Энцо в «Ман Сити» и считает себя жертвой непрофессионализма «Монако» (BBC)

Руководство «Челси» находится в ярости из-за отмены перехода Ламина Камара . Накануне « Монако » в последний момент передумал продавать «синим» 22-летнего полузащитника.

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