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Царьград

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Путин опроверг слухи о заморозке вкладов на ВЭФ

Путин опроверг слухи о заморозке вкладов на ВЭФ

Президент Владимир Путин на ВЭФ назвал слухи о заморозке вкладов населения «глупыми вбросами». Он подчеркнул, что в 22-м году российские банки стабильно выдавали вкладчикам средства, сохранив уверенность людей.

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