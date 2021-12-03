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Отозвана лицензия у ПАО "АСКО-Страхование"

Отозвана лицензия у ПАО "АСКО-Страхование"

О причинах такого решения рассказали в Банке России. .ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление страхования публичного акционерного общества "АСКО-Страхование", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на информацию на сайте регулятора.

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