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Ги Буше объяснил поражение «Авангарда» от «Салавата» (0:4) удалениями и потерей импульса

Ги Буше объяснил поражение «Авангарда» от «Салавата» (0:4) удалениями и потерей импульса

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ со счётом 0:4.

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