Следователи возбудили дело после пожара в школе № 65 в Тюмени

В Тюмени, 10 сентября, на крыше школы № 65 произошел пожар. Людей в здании не было. Следователи и криминалисты СУ СК России выясняют причины.
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