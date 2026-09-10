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Царьград

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Следователи возбудили дело после пожара в школе № 65 в Тюмени

Следователи возбудили дело после пожара в школе № 65 в Тюмени

В Тюмени, 10 сентября, на крыше школы № 65 произошел пожар. Людей в здании не было. Следователи и криминалисты СУ СК России выясняют причины.

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