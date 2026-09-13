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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Сафонова первый сухой матч в сезоне – с «Брестом» в Лиге 1. До этого вратарь «ПСЖ» пропускал в 6 играх

Вратарь « ПСЖ » Матвей Сафонов отыграл на ноль в матче с « Брестом » в 4-м туре Лиги 1 (1:0).  Это первая сухая игра россиянина в нынешнем сезоне.

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