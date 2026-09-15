Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Уоллес предложил британским военным уничтожать летящие на Украину дроны

Уоллес предложил британским военным уничтожать летящие на Украину дроны

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал вооруженные силы страны сбивать российские беспилотники, которые направляются в сторону Украины.

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