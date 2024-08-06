Райффайзенбанк предупредил о снижении объема операций на рынке РФ

Райффайзенбанк объявил о временной приостановке открытия брокерских счетов физическим лицам. В пресс-службе банка пояснили, что ограничительная мера рассматривается как временная, ввели ее еще 26 июля, пишут "Ведомости".
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