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В Панаме заявили о консультациях по добычи камня на реке Чирики Вьехо

В Панаме заявили о консультациях по добычи камня на реке Чирики Вьехо

Общественные консультации, в которых примут участие представители Министерства торговли и промышленности, пройдут в Панаме, 10 июня передает Panama America.

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