Приключения пармезана в России. «Санкции есть, но купить можно все»

Десять лет назад в России было введено эмбарго на сыры и мясо из ЕвропыАлександр Кряжев/РИА Новости Десять лет назад, 6 августа 2014 года, в России ввели продовольственное эмбарго на некоторые импортные продукты — в качестве ответа на антироссийские санкции.
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