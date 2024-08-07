Приключения пармезана в России. «Санкции есть, но купить можно все»

Десять лет назад в России было введено эмбарго на сыры и мясо из ЕвропыАлександр Кряжев/РИА Новости Десять лет назад, 6 августа 2014 года, в России ввели продовольственное эмбарго на некоторые импортные продукты — в качестве ответа на антироссийские санкции.