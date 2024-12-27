Lobelia TELEKII - Лобелия Телекий

Очень редкое, необычное растение Lobelia telekii — вид цветковых растений семейства Колокольчиковые (Campanulaceae), произрастающий только в альпийских зонах гор Кения, Элгон и Абердэр в Восточной Африке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии