Триумфальную арку в Вашингтоне переделают в «передовой военный комплекс» Дональд Трамп объявил о планах построить в Вашингтоне Триумфальную арку,.
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