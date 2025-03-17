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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюков опроверг повышение зарплаты Карпина в сборной после ухода из «Ростова»: «Она осталась той же»

Тренер покинул «Ростов» 25 февраля, чтобы сосредоточиться на работе с национальной командой. «Зарплата Карпина в сборной была повышена после ухода из «Ростова»? Это не так.

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