Бельский: «Петербург может гордиться не только мужским «Зенитом»

Он отметил, что в последние годы команды города завоевали множество чемпионских титулов Председатель ЗакСа Александр Бельский отметил, что Петербург может гордиться не только мужским футбольным клубом «Зенит».
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