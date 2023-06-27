Как избавиться от блох в доме

Блохи могут появиться где угодно, даже если в квартире не держат домашних животных. Блохи попадают в помещение через вентиляционную систему или щели, из подъезда, при отсутствии гигиены или заводятся в пыли, оставшейся после капитального ремонта.
Блохи могут появиться где угодно, даже если в квартире не держат домашних животных. Блохи попадают в помещение через вентиляционную систему или щели, из подъезда, при отсутствии гигиены или заводятся в пыли, оставшейся после капитального ремонта.
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