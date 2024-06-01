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«Надёжные помощники»: какие роботизированные комплексы создаются для российской армии

«Надёжные помощники»: какие роботизированные комплексы создаются для российской армии

Специалисты «Ростеха» разработали многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги». Они предназначены для перевозки грузов, эвакуации раненых, также могут применяться для поражения живой силы и позиций противника.

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