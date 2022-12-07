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Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче

Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче

Страховой Дом ВСК провел опрос и выяснил, как россияне планируют встречать Новый год. Так, большинство из них будут провожать 2022 год традиционно — дома с семьей за разнообразным праздничным столом и под просмотр "Иронии судьбы" (6+).

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