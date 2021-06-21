Привет от Шойгу: он опять расстроил Запад! «Авангард» в России теперь больше, чем ракеты!

Закон и ПорядокВоенное делоПривет от Шойгу: он опять расстроил Запад! «Авангард» в России теперь больше, чем ракеты! Влад Серов Здравствуйте, товарищи! На канале УспехТВ вышел очередной ролик тире боль наших любимых либералов.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьстепан дуновПочему до сих пор эта мерзость типа гозмана и иже с ним не сидит в тюрьме??? Господин президент РФ , эта мерзость имеет свойство не только самим гадить но они плодятся.Александр РожковА при чем Шойгу? Он что ли изобретает оружие? Почему не похвалить ученых, разрабатывающих современную технику. У нас и крымский мост построили не рабочие и инженеры, а Ротенберг. Куда катимся? Я знаю, но не скажу. Вот.Комментировать
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