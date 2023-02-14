Инстасамка отправила миллион рублей на нужды участников СВО, чем привела в ярость украинцев

Инстасамка. Фото t.me/RussianfoНесмотря на то, что все выступления эпатажной певицы Инстасамки в этом году отменены, она не теряет популярности и занимает первые позиции в музыкальных чартах.
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