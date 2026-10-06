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Актёр Владимир Заманский: «За отвагу» на фронте, девять лет лагерей — и сто лет жизни

Актёр Владимир Заманский: «За отвагу» на фронте, девять лет лагерей — и сто лет жизни

6 февраля 2026 года Владимиру Заманскому исполнилось сто лет. Отмечал он их не в Москве и не в шумной компании, а в старом доме у церкви в Муроме — за триста километров от столицы.

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