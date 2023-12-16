Экс-депутат ЕП Баннерман: Фон дер Ляйен хочет втянуть Британию в конфликт с РФ

Экс-депутат ЕП Дэвид Кэмпбелл Баннерман заявил о намерении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен взять под контроль ВС Соединенного Королевства при помощи Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO), а затем развязать противостояние с Российской Федерацией.