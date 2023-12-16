Экс-депутат ЕП Дэвид Кэмпбелл Баннерман заявил о намерении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен взять под контроль ВС Соединенного Королевства при помощи Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO), а затем развязать противостояние с Российской Федерацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии