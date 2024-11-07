У вас их не примут: какие купюры не захотят брать на кассе – неприятный сюрприз в ноябре Ольга БезродняяВ некоторых случаях торговые точки могут не принять наличные деньги, отказав покупателю, и он останется без покупки.
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