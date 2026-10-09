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Курские новости

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8 тысяч дубов высадят в Курске в рамках экологической акции

8 тысяч дубов высадят в Курске в рамках экологической акции

В Курске пройдет акция по восстановлению лесных насаждений.В Курске 10 октября пройдет акция по восстановлению лесных насаждений.

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