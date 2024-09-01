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План А... план Б... или любое боевое действие должно иметь смысл...

План А... план Б... или любое боевое действие должно иметь смысл...

После начала вторжения ВСУ в Курскую область, и после того, как поднялся вой, что слабо ипём, что стоят мосты на Днепре, есть ещё на Украине свет и вода, после воя военкурятника и экс-хохлов, что пора поднять вопрос о доверии Власти, после нытья у Соловьева, что Путин проедает кредит доверия народа, после поучения какой то дуры на ТВ, что хватит уже, наигрались, надо ковровыми бомбардировками снести всю Украину, ковровыми, иначе никак.

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Комментарии
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Морис Едроп
А на самом деле почему стоят мосты на Днепре и не уничтожена ж.д.структура окраины , на исход боевых действий это сильно-бы повлияло, мне лично начхать на доводы автора статьи , меня больше интересует сохранность жизней наших ребят и снесение хотя-бы одного моста спасет сотни , если не тысячи жизней ребят
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11 час.
Вячеслав Галимов
Прежде чем автору писать о планах АиБ , разглагольствовать о планах ГШ , нужно было приехать под Авдеевку , Очеретино или любую другую точку ЛБС . Посмотреть на трупы наших пацанов ,убитых западным оружием , доставленным в том числе и по тем мостам и по тем тоннелям о которых пишет автор . И предвидя вопрос ,отвечаю Я в Авдееке .
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11 час.
Юрий Пешков
Так мы же еще не начинали. А то что гибнут молодые ребята и гражданское население -наплевать.
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10 час.

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