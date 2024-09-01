После начала вторжения ВСУ в Курскую область, и после того, как поднялся вой, что слабо ипём, что стоят мосты на Днепре, есть ещё на Украине свет и вода, после воя военкурятника и экс-хохлов, что пора поднять вопрос о доверии Власти, после нытья у Соловьева, что Путин проедает кредит доверия народа, после поучения какой то дуры на ТВ, что хватит уже, наигрались, надо ковровыми бомбардировками снести всю Украину, ковровыми, иначе никак.
План А... план Б... или любое боевое действие должно иметь смысл...
Комментарии
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Морис Едроп
А на самом деле почему стоят мосты на Днепре и не уничтожена ж.д.структура окраины , на исход боевых действий это сильно-бы повлияло, мне лично начхать на доводы автора статьи , меня больше интересует сохранность жизней наших ребят и снесение хотя-бы одного моста спасет сотни , если не тысячи жизней ребят
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11 час.
Вячеслав Галимов
Прежде чем автору писать о планах АиБ , разглагольствовать о планах ГШ , нужно было приехать под Авдеевку , Очеретино или любую другую точку ЛБС . Посмотреть на трупы наших пацанов ,убитых западным оружием , доставленным в том числе и по тем мостам и по тем тоннелям о которых пишет автор . И предвидя вопрос ,отвечаю Я в Авдееке .
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11 час.
Юрий Пешков
Так мы же еще не начинали. А то что гибнут молодые ребята и гражданское население -наплевать.
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10 час.
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