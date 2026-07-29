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Царьград

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Вольфман продавал органы граждан России. Под прикрытием ваххабитов. Он считает это нормой

Вольфман продавал органы граждан России. Под прикрытием ваххабитов. Он считает это нормой

В Москве начался процесс: на скамье подсудимых – гражданин Израиля Борис Вольфман. Следственный комитет обвиняет его в создании конвейера по изъятию и продаже человеческих органов в печально известной клинике Medicus.

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