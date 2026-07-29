Вольфман продавал органы граждан России. Под прикрытием ваххабитов. Он считает это нормой

В Москве начался процесс: на скамье подсудимых – гражданин Израиля Борис Вольфман. Следственный комитет обвиняет его в создании конвейера по изъятию и продаже человеческих органов в печально известной клинике Medicus.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии