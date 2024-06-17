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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Третьяк провел реформу и создал царство русских вратарей. Сейчас наши – лучшие во всем мире». Михаил Бирюков о подготовке голкиперов

– У вас есть ответ, почему в России в последние 10-15 лет появилось так много вратарей мирового уровня? – Да.

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