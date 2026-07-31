Азиатская конфедерация футбола присоединилась к осуждению плана ФИФА

В резком заявлении, опубликованном в пятницу утром, Азиатская конфедерация футбола (АКН) поддержала вчерашние возражения УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) и КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна), против создания новой коммерческой компании Fifa Forward Enterprise (FFE) для организации турниров под эгидой ФИФА.