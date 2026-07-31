smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Азиатская конфедерация футбола присоединилась к осуждению плана ФИФА

Азиатская конфедерация футбола присоединилась к осуждению плана ФИФА

В резком заявлении, опубликованном в пятницу утром, Азиатская конфедерация футбола (АКН) поддержала вчерашние возражения УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) и КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна), против создания новой коммерческой компании Fifa Forward Enterprise (FFE) для организации турниров под эгидой ФИФА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии