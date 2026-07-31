Азиатская конфедерация футбола присоединилась к осуждению плана ФИФА

В резком заявлении, опубликованном в пятницу утром, Азиатская конфедерация футбола (АКН) поддержала вчерашние возражения УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) и КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна), против создания новой коммерческой компании Fifa Forward Enterprise (FFE) для организации турниров под эгидой ФИФА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии