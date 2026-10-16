Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани резко раскритиковал инициативу Брюсселя по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины, назвав этот шаг «безумием».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Госдума одобрила ...
- Елене Пресняковой...
- Президент Эстонии...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым