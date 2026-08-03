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Росавиация выдала первый сертификат на коммерческие перевозки пассажиров на аэростатах

Росавиация выдала первый сертификат на коммерческие перевозки пассажиров на аэростатах

Документ получила компания «Открытое небо»Росавиация впервые выдала сертификат эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата, сообщила пресс-служба ведомства.

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