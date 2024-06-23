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Российско-китайские учения прошли на Амуре в районе Благовещенска

Российско-китайские учения прошли на Амуре в районе Благовещенска

Российско-китайские учения по спасению людей прошли на Амуре в районе Благовещенска. В ходе учений стороны отработали спасение утопающих и действия при столкновении судов.

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