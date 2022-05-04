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WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России на полгода

WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России на полгода

Новый пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок нефти и газа из России в течение шести месяцев, а еще прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.

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