Прототип мощностью 100 кВт испытали на глубине 1,5 км у действующего подводного вулкана Американская компания Endurance Energy впервые продемонстрировала работу подводной геотермальной электростанции, которая на короткое время выработала больше электричества, чем потребляла сама.
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