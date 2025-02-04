Более 30 тысяч жителей Ростовской области остались без электричества из-за снегопада

Сильный снегопад в Ростовской области повредил линии электропередач. В результате без света остались около 30 тысяч жителей Азовского района, сообщил глава администрации Александр Палатный, пишет РИА Новости.
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