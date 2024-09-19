Минпросвещения РФ предложило убрать гольф из школьных уроков физкультуры

Министерство просвещения России предложило убрать вариативные модули «Гольф» и «Чир-спорт» из школьных уроков физкультуры, поскольку они не соответствуют «отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам».
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