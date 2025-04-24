Царьград Фото: Nicolas Maeterlinck/Globallookpress Турист из России приехал в Грузию и рассказал об отношении к русским, к языку и о том, как его встретили местные пограничники: "Паспорт просто кинули".
"Паспорт просто кинули": Русский турист рассказал, как его встретили в Грузии
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Мне 76 лет. Я свое отработал сполна. Ушел на пенсию в 70 лет. Хотя, честно признаться, после ухода с основной работы работаю (подрабатываю) до сих пор - управляющим в ТСН. Очень хочу уйти, страшно устал, но нет замены. А просто все бросить не могу - я здесь живу.
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3 час.
Александр Киселев
МОЙ ОТЕЦ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ БЫЛ КОМАНДИРОМ ТАНКА, ГДЕ МЕХАННИКОМ ВОДИТЕЛЕ БЫЛ ГРУЗИН ГИВИ ЧАЙШВИЛИ, А СТРЕЛКОМ БЫЛ ИРАКЛИЙ ЖВАНИЯ, ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ У МОЕГО ОТЦА НЕ БЫЛО НИ КОГО, ДЕЛИЛИ ПОСЛЕДНЮЮ КОРОЧКУ ХЛЕБА И ГЛОТОК ВОДЫ ВСЕГДА ПОРОВНУ. ДОВЕРЯЛИ ДРУГ ДРУГУ КАК САМЫЕ РОДНЫЕ БРАТЬЯ. И ДО ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ ВСЕГДА ИХ ПОМНИЛ КАК БУДТО БЫ И НЕ РАСТОВАЛИСЬ. ТАК ЗА ЧТО ТАКАЯ НЕ ЛЮБОВЬ СЕЙЧАС. ПИ ШУ ЭТИ СТРОКИ, А СЛЁЗЫ ДУШАТ.
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3 час.
Ваша Светлость
Хохля, пнх! Ты, ципсошница, только одна была в Грузне? Торговка, бл..., базарная...
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13 мин.
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