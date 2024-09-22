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МИД Индии сообщил, что США вернут стране 300 исторических артефактов

МИД Индии сообщил, что США вернут стране 300 исторических артефактов

США вернут Индии 300 исторических артефактов. Об этом сообщается на сайте МИД южноазиатской страны. Древности, ожидающие возвращения на родину, были продемонстрированы премьер-министру Нарендре Моди и президенту США Джо Байдену в ходе визита Моди в США на полях встречи политиков в Уилмингтоне.

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