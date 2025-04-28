Форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал первые очки в Кубке Стэнли

Российский нападающий хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов набрал первые очки в своей заокеанской карьере в плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли с командой «Вашингтон Кэпиталз».
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