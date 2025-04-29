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Зачем Зеленскому срочное перемирие на 30 дней?

Зачем Зеленскому срочное перемирие на 30 дней?

Как того и следовало ожидать, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным предложение об установлении «победного перемирия» – режима полного прекращения огня с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая было принято в штыки и яростно отвергнуто как киевской.

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