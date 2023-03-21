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Президент Байден подписал закон о рассекречивании разведкой США ряда сведений об истоках происхождения COVID-19

Президент Байден подписал закон о рассекречивании разведкой США ряда сведений об истоках происхождения COVID-19

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поставил свою подпись под документом о рассекречивании американской разведкой ряда сведений об истоках происхождения COVID-19.

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