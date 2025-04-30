Чем накопительный счет отличается от вклада и что выгоднее

Что такое вклад Что такое накопительный счет Чем они отличаются Что лучше Частые вопросы Что такое вклад Вклад — это денежные средства, размещённые гражданином в банке на определённый срок или бессрочно и под определённый процент.
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