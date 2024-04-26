Блинкен заявил Ван И, что США озабочены китайской поддержкой России

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен в ходе состоявшейся встречи заявил руководителю министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, что Соединенные Штаты озабочены поддержкой, которую Пекин оказывает Российской Федерации.
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