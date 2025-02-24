Руководство Татарстана выразило соболезнования по поводу кончины Ильгиза Хайруллина

Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и другие представители руководства выразили соболезнования по поводу кончины заслуженного работника культуры ТАССР, бывшего заместителя премьер-министра и экс-председателя Общественной палаты РТ Ильгиза Хайруллина.
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