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Петербургский дневник

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В РФ захотели создавать отечественное ПО для защиты детей от азартных игр

В РФ захотели создавать отечественное ПО для защиты детей от азартных игр

Инициативу рассмотрит Максут Шадаев Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность разработки отечественного программного обеспечения, обязательного к установке на детские устройства и позволяющего родителям блокировать возможность установки игр-приложений со встроенными покупками.

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